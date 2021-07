Wirtschaftsminister Altmaier ist privat reisefaul und verbringt Urlaub klimaschonend

Exklusiv Altmaier verbringt seit 15 Jahren den Sommerurlaub in seinem saarländischen Häuschen und radelt an der Saar entlang. Er sagt: "Der Fußabdruck ist im Vergleich zu früheren Urlauben sehr bescheiden."

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist abseits seines Amts alles andere als reiselustig und verbringt seinen Urlaub seit langer Zeit klimaschonend im heimatlichen Saarland. „Als Staatssekretär und dann seit rund zehn Jahren als Bundesminister bin ich die allergrößte Zeit des Jahres nicht in meiner Heimat“, sagte der 63-jährige unserer Redaktion. „Und deshalb verbringe ich seit annähernd 15 Jahren meinen Sommerurlaub zu Hause im Saarland, in meinem Häuschen mit meinem Garten und versuche, mich beim Lesen von Büchern zu entspannen“, verriet der CDU-Politiker.

„Dann fahre ich mit dem Fahrrad an der Saar entlang.“ Damit verhalte er sich aus heutiger Sicht positiv fürs Klima. „Manchmal fahre ich auch mit dem Auto in ein Eiscafé an der deutsch-französischen Grenze und esse ein Eis. Aber der Fußabdruck ist im Vergleich zu früheren Urlauben sehr bescheiden.“ Damals sei er meistens mit dem eigenen Auto in Urlaub gefahren. „Aber das ist schon seit ganz, ganz vielen Jahren nicht mehr der Fall.“

