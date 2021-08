Negativzinsen

07:34 Uhr

Immer mehr Menschen müssen Negativzinsen zahlen: Wenn Geld sparen bestraft wird

Wer allein auf den Eintrag «Zins» in seinem Sparbuch hofft, hat derzeit eine schwere Zeit.

Plus Immer mehr Menschen müssen Verwahrentgelt zahlen. Wird man im Land der Sparer fürs Sparen bestraft? Und verprellen sich die Banken damit nicht ihre treuesten Kunden?

Von Vanessa Polednia

Eine alleinstehende Rentnerin aus Süddeutschland hat ihre Schäfchen ins Trockene gebracht: Auf ihrem Sparkonto hat sich mit den Jahren ein Betrag angehäuft, von dem sie unbeschwert leben kann. Als ihre Bank für das Verwahren des angesparten Geldes Zinsen verlangt, fühlt sie sich als jahrelange Kundin hintergangen, die beschwichtigenden Worte einer Bankangestellten helfen nicht weiter. Nein, sagt sie der überraschten Beraterin, sie wolle in ihrem hohen Alter nicht in langfristige Geldanlagen investieren. Es kommt zum Bruch zwischen der langjährigen Kundin und ihrem Bankinstitut. Die Rentnerin hebt ihr Erspartes ab, um es in einem ebenfalls kostenpflichtigen Schließfach zu deponieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen