Onlinehandel soll zahlen: CDU-Politiker verteidigen Vorschlag zu Paketabgabe

Das ist natürlich wieder - man muß es sagen - Unsinn höchster Güte !



Denn -wie bei ALLEN Steuern,Abgaben, Aufwendungen, Kosten eines Gutes oder einer Dienstleistung - " zahlt" ja nicht der Hersteller/Händler/Lieferant , sondern der Käufer des Produkts/der Dienstleistung !



Insofern würde in diesem Fall schlicht die "Innenstadt-Abgabe" in den Verkaufspreis des Produkts/der Dienstleistung einfließen und den Verkaufspreis erhöhen !



Und müßte es dann nicht etwa bei den Streaming- Diensten nicht auch analog eine "Kino-Abgabe" geben , da ja wegen der Streaming-Dienste auch das örtliche Kino viel weniger Besucher zählt ?!

Warum ist man nicht schon darauf gekommen ?



Daß Scholz die "großen" Digital-Konzerne anders besteuern will , ist sowieso eine Farce !



Schließlich braucht die EU lediglich Louxembourg und Ireland die Steuerprivilegisierung entziehen - dann zahlen alle in Ireland und Louxembourg beheimateten Digital-Konzerne die in der EU üblichen Körperschaftssteuern .

Ganz einfach also !! Und sofort umsetzbar !



Diese in Ireland und Luxembourg verfügbaren Steuervorteile wurden übrigens eingerichtet , als rot-grün in Deutschland regierte und in Brüssel nicht dazu vorstellig wurde !



Daß die bekannten Digital-Konzerne ihre europäischen Firmensitze genau in diesen beiden Ländern haben - ist nichts , was die sparsame schwäbische Hausfrau anders machen würde .

