23.10.2020

Wertinger Unternehmen Creaton geht an französische Firma

Das Wertinger Unternehmen mit 1260 Mitarbeitern an mehreren Standorten wird verkauft. Jetzt steht ein Zusammenschluss mit einem französischen Konzern an.

Der Dachziegel-Hersteller Creaton aus Wertingen mit 1260 Mitarbeitern kommt in neue Hände. Bisher gehört Creaton zum internationalen Baustoffspezialisten Etex. Nun gibt Etex das Tochterunternehmen an den französischen Terreal-Konzern ab, der im Nachbarland nach eigenen Angaben Branchenführer für Dachprodukte und Lösungen für die Gebäudehülle ist. Die Vereinbarung sei bereits unterzeichnet worden, teilte Terreal mit.

„Durch den Zusammenschluss von Terreal und Creaton zu einem neuen Industriekonzern profitieren beide Unternehmen von umfangreichen Synergieeffekten sowie von einer höheren Flächenabdeckung und einem breiteren Sortiment“, heißt es. Der Zusammenschluss mit Terreal sei eine Fortführung der Strategie von Creaton, das sich seit 2019 auf das Geschäft mit Tondachziegeln, Betondachsteinen und Steildachzubehör fokussiert habe.

„Dass der Übergang so rasch gestaltet und abgewickelt werden konnte, ist zu einem wesentlichen Teil auch unserer gemeinsamen geschäftlichen Leistung in diesem besonderen Jahr 2020 zu verdanken“, sagte Creaton-Chef Sebastian Dresse. „Wir haben die Corona-Krise bislang souverän bewältigt. Gleichzeitig und unter besonders schwierigen Umständen ist es uns gelungen, unsere wirtschaftlichen Erfolge auszubauen“, fügte er in einer Mitteilung an.

Aufsichtsbehörden müssen Creaton-Verkauf noch zustimmen

Der Verkauf unterliege noch der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden. Der Abschluss werden dann für das erste Quartal 2021 erwartet, teilten die Unternehmen mit.

„Die Übernahme von Creaton bedeutet für Terreal eine deutliche Transformation“, sagte Firmenchef Laurent Musy. „Indem wir die Größe und den Umfang unseres Unternehmens erheblich ausdehnen, um zum europäischen Marktführer für Tondachziegel zu werden, machen wir einen großen Schritt vorwärts auf unserem profitablen und nachhaltigen Wachstumspfad sowie bei der Erweiterung unserer internationalen Präsenz.“

Durch den Deal soll es zu einem Zusammenschluss der Unternehmen kommen: „Der Zusammenschluss mit Creaton zielt auf die europäische Marktführerschaft im Bereich Tondachziegel“, heißt es in der Mittelung. Der dadurch entstehende Industriekonzern soll die europäische Marktführerschaft im Bereich Tondachziegel übernehmen.

Terreal sei Spezialist in den Bereichen Dach, Solar, Struktur sowie und Fassade & Dekoration. An 23 Standorten in Frankreich und international erwirtschaften über 2000 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von fast 400 Millionen Euro. (mke)

Themen folgen