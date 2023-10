Warum Renk völlig überraschend seinen Börsengang absagt

Eigentlich wäre der Augsburger Getriebe-Spezialist heute an die Frankfurter Börse zurückgekehrt. Es kam anders. Stunden zuvor stoppte Renk seine Pläne.

Der Augsburger Spezialist für Antriebs- und Steuerungstechnik Renk hat kurzfristig seine für Donnerstagmorgen geplante und vor knapp vier Wochen angekündigte Rückkehr an die Börse abgesagt.

Warum? Wie das Unternehmen - wenige Stunden bevor um 9.15 Uhr die Glocke an der Frankfurter Börse läuten sollte - bekannt gab, habe sich das Marktumfeld in den vergangenen Tagen "spürbar eingetrübt". Die Preisspanne für den geplanten Börsengang war zwischen 15 Euro und 18 Euro pro Aktie festgelegt gewesen. Wie es weiter in der Unternehmensmitteilung heißt, werde die Option eines Börsengangs zu einem späteren Zeitpunkt von Renk und dem Eigentümer Triton geprüft.

Bei dem Börsengang hätten früheren Angaben zufolge bis zu 27 Prozent - rund 27 Millionen Aktien - ausgegeben werden sollen. Die Muttergesellschaft Triton wäre mit 73 Prozent vorerst größter Anteilseigner geblieben. Laut Handelsblatt hatte sich allerdings abgezeichnet, dass Aktien sich nur am unteren Ende der Preisspanne hätten verkaufen lassen. Wie das Wirtschaftsblatt weiter schreibt, hätten die begleitenden Investmentbanken den Investoren am Mittwoch 15 Euro als voraussichtlichen Ausgabepreis genannt. Auf diesem Niveau sei die Emission „vielfach überzeichnet“, hatte es weiter geheißen.

Triton, eine auf mittelständische Unternehmen spezialisierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt, hatte Renk 2020 vom Volkswagen-Konzern erworben, der die Renk-Mehrheit wiederum durch die Übernahme von MAN erhalten hatte. Renk wurde zur GmbH umgewandelt und war seit Februar 2021 nicht mehr an der Börse notiert.

Renk-Chefin Susanne Wiegand hatte die - nun abgesagte - strategische Entscheidung bei Bekanntgabe vor ein paar Wochen so erklärt: "Der geplante Börsengang ist für uns der nächste logische Schritt auf unserem Wachstumspfad. Als 'trusted partner' unserer Kunden und Geschäftspartner wollen wir aus unserer führenden Marktposition heraus die starke und nachhaltige Wachstumsdynamik in der globalen Verteidigungsindustrie und unseren zivilen Endmärkten nutzen. Diese wird angetrieben durch die globalen Megatrends eines höheren Bedarfs nach Sicherheit und der Energiewende."

Lesen Sie dazu auch

Renks Geschäft profitiert von der Zeitenwende. Das Unternehmen mit seinen insgesamt 19 Standorten weltweit fertigt unter anderem die Getriebe für unterschiedliche Panzer und Kettenfahrzeuge in vielen Armeen. Ein Großteil des Umsatzes - rund 70 Prozent - macht Renk mit Rüstungsgütern, aber auch die Energiewende treibt das Geschäft an (rund 30 Prozent). So stellt man auch Getriebe für Industrieanlagen, wo sie zum Beispiel bei Wärmepumpen eingesetzt werden. Kupplungen, Gleitlager und Prüfsysteme - etwa für Turbinengetriebe - gehören ebenfalls zum Angebot. 2022 betrug der Gesamtumsatz 849 Millionen Euro, für das laufende Geschäftsjahr werden bis zu einer Milliarde erwartet.