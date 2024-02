Rahmen gebrochen: Verkauf von Babboe-Lastenrädern in den Niederlanden gestoppt

Sie gelten als Nummer eins unter den Lastenrädern, doch jetzt bröckelt das Image von Babboe. Der Konzern soll Hinweisen auf mehrere Rahmenbrüche nicht nachgegangen sein.

Vor allem in Großstädten sind immer mehr Lastenräder unterwegs. Dort dienen sie als Alternative zum Auto. Lastenradfahrer, die trotzdem so etwas wie ein Statussymbol wollen, setzen auf Babboe. Diese Räder gelten wegen ihrer schalen Transportbox als besonders gut für die Stadt. "Von Eltern für Eltern", wirbt der Konzern. Doch nun bröckelt das familiäre Image.

Babboe muss Verkauf von Lastenräder in Niederlanden einstellen

In den Niederlanden, dem Heimatland von Babboe, wurde der Konzern dazu verpflichtet, den Handel mit sofortiger Wirkung einzustellen. Die niederländische Behörde für die Sicherheit von Lebensmitteln und Verbrauchsgütern (NVWA) ordnete zudem Rückrufe für Lastenräder an, die "schwerwiegende Sicherheitsrisiken" darstellen.

Ende 2023 begann die NVWA nach eigenen Angaben mit der Untersuchung, nachdem es Hinweise auf mehrere Rahmenbrüche an den Babboe-Rädern gegeben habe. Die Recherchen hätten ergeben, dass der Konzern in den vergangenen Jahren zahlreiche Berichte über kaputte Rahmen erhalten hatte. Doch Babboe sei diesen nicht wie gesetzlich vorgeschrieben nachgegangen. Der Konzern habe weder eine Untersuchung der Ursachen durchgeführt noch eine Meldung an die NVWA erstattet.

Eine Risikobewertung habe ergeben, dass die Rahmen verschiedener Lastenräder von Babboe brechen können, was zu schweren Unfällen führen kann. Dabei könnten Kinder aus der Ladebox fallen. Nun werde mit der Staatsanwaltschaft geprüft, ob ein Anlass für eine strafrechtliche Ermittlung besteht.

"Vorsorglich hat das Unternehmen entschieden, den Verkauf sämtlicher Babboe Lastenfahrräder vorübergehend einzustellen", schreibt Babboe auf seiner Webseite. Das Unternehmen stehe mit der NVWA in Kontakt, um erforderliche Informationen schnellstmöglich nachzureichen und den Verkauf der Lastenräder wieder aufnehmen zu können.

Babboe-Rückruf: Deutschland noch nicht betroffen

Noch ist unklar, ob auch der Verkauf in Deutschland betroffen ist. Die für solche Meldungen zu Rückrufen und Verkaufsverboten zuständige Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin teilte auf Anfrage des Spiegels mit, dass bisher keine Informationen zum angeordneten Produktrückruf vorliegen.