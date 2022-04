Bilanz

vor 47 Min.

Der Klimawandel füllt die Auftragsbücher der Bauer AG

Zum Schutz vor Sturmfluten und Über­schwemmun­gen führt der Tiefbauspezialist Bauer AG am Herbert Hoover Dike in Florida Aufträge aus.

Plus Die Bauer AG aus Schrobenhausen baut an der U-Bahn in Wien, an einem Windpark im Atlantik und an Dämmen in den USA. Chef Michael Stomberg ist trotzdem nicht zufrieden.

Von Michael Kerler

Der Klimaschutz und die Energiewende stoßen weltweit Projekte an. Dass es aber nicht immer leicht ist, mit innovativen Vorhaben Geld zu verdienen, erlebt der Schrobenhausener Tiefbauspezialist Bauer derzeit im Atlantik, vor der Küste der Bretagne. Ein spanischer Energiekonzern will auf See 62 Offshore-Windräder bauen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen