Eine Frage der Portokasse: Kommen teurere Briefe bald schneller an?

Der Preis soll künftig darüber entscheiden, ob ein Brief am nächsten Tag ankommt. Doch die Deutsche Post ist bei Ihren Porto-Plänen auf die Bundesregierung angewiesen.

Wenn es mal wieder länger dauert, bis der dringend erwartete Brief endlich ankommt, kann das künftig daran liegen, dass der Absender am Porto gespart hat. Denn die Deutsche Post will ihre Briefe bald in zwei verschiedenen Geschwindigkeiten austragen. Personalvorstand Thomas Ogilvie hat die Pläne eines solchen Zwei-Klassen-Systems im Gespräch mit der Funke Mediengruppe bestätigt. Allerdings ist die Post dabei auf die Bundesregierung angewiesen.

Bisher verpflichtet das Postgesetz zur schnellen Zustellung

Bisher verpflichtet das Postgesetz den Konzern, mindestens 80 Prozent aller innerdeutschen Briefe am folgenden Tag zuzustellen. Doch die Ampel-Koalition arbeitet an einer Reform des Gesetzes. Sollte der Passus gestrichen werden, wäre der Weg für das neue Konzept der Post frei. Der Preis soll dann darüber entscheiden, ob ein Brief auf der Überholspur unterwegs ist oder eher gemütlich zum Adressaten zuckelt.

Nicht allen Kundinnen und Kunden dürfte das gefallen. Doch die Post gibt sich Mühe, die geplante Neuerung als zusätzlichen Service zu verkaufen. „Der Verbraucher kann sich entscheiden, mit welchem Tempo sein Brief transportiert wird“, erklärt Ogilvie und fügt hinzu: „Im Sinne der Angebotspalette halte ich das für einen guten Schritt.“ Die Post verweist darauf, dieses Modell werde in anderen europäischen Ländern schon praktiziert.

Eine andere umstrittene Idee der Post ist vom Tisch

Und weil man den Bürgerinnen und Bürgern offenbar nicht noch mehr Unbill auf einmal zumuten möchte, betont der Spitzenmanager, dass wenigstens eine andere, mindestens ebenso umstrittene Überlegung erst einmal vom Tisch ist: Die Idee, nur noch an fünf, statt an sechs Tagen pro Woche Briefe auszutragen, werde derzeit nicht weiter verfolgt.

Ab Mitte März könnte ein Großteil der Briefe und Pakete in Deutschland so oder so verspätet ankommen. Das hat dann allerdings nichts damit zu tun, dass die Deutsche Post schon mal das reduzierte Zustelltempo ausprobiert. Vielmehr droht die Gewerkschaft Verdi im Tarifkampf mit Streiks. Seit Montag sind die Beschäftigten zur Urabstimmung aufgerufen. Sie sollen bis zum 8. März über flächendeckende und unbefristete Streiks entscheiden.

