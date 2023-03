E-Mobilität

vor 46 Min.

Ist das Recycling von Elektroauto-Batterien machbar?

Plus Elektroautos sind klimafreundlicher als Verbrenner, doch ihre Akkus schmälern die Umweltbilanz. Die Industrie will die Rohstoffe zurückgewinnen. Aber wie geht das?

Von Steve Przybilla

Eine Fabrikhalle in Hilchenbach nahe Siegen (Nordrhein-Westfalen). Ein lautes Rattern durchdringt den Raum, gefolgt von einem Quetschgeräusch, wie bei einem Plastikflaschen-Automaten im Supermarkt. Überall sind Rohre und Transportbehälter zu sehen, in der Ferne quietscht eine Flex. Die Luft riecht nach – ja, nach was eigentlich? Elektrolyte, Kupfer, Sulfate? Die Warnschilder auf den Plastikcontainern machen jedenfalls klar, dass man ihren Inhalt lieber nicht berühren sollte: Ätzend! Gesundheitsschädlich! Umweltgefährdend!

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

