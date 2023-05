Preise sinken: Gas ist für Verbraucher wieder günstiger

Plus Zahlreiche Energieversorger senken die Erdgas-Preise. Der Einbau von Öl- und Gasheizungen erlebt einen Boom, auch wegen der Unsicherheiten rund um das Gebäude-Energiegesetz.

Erdgas wird für die Verbraucherinnen und Verbraucher wieder günstiger. Insgesamt 80 Grundversorger senken im Mai, Juni und Juli die Preise. Das hat das Vergleichsportal Verivox ermittelt. Der örtliche Gas-Grundversorgungstarif wird im Schnitt 23 Prozent billiger. An den Großhandelsmärkten ist Gas deutlich billiger geworden. Lag der Preis dort zu Beginn des Jahres bei rund 80 Euro pro Megawattstunde, sei er in der Zwischenzeit auf 30 Euro gesunken. "Im Herbst des vergangenen Jahres waren Preise von über 300 Euro pro Megawattstunde keine Seltenheit", sagt Verivox-Sprecher Lundquist Neubauer.

Die deutschen Gasspeicher sind bereits wieder zu über 72 Prozent gefüllt, Flüssiggas-Terminals gingen in Betrieb. Das trägt zur Entspannung der Lage bei. "Erst einmal ist es ein gutes Zeichen: die Maßnahmen der Bundesregierung im letzten Jahr haben gewirkt", sagt die Grünen-Bundestagsabgeordnete Lisa Badum unserer Redaktion. "Wir konnten die Energieversorgung sicherstellen, die Abhängigkeit von russischen Energie-Importen beenden und haben die Preise stabilisiert."