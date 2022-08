Energie-Serie

vor 34 Min.

H-Tec Systems: Die Firma, die für den Wasserstoff sorgt

Klimaschutz, das bedeutet für Robin von Plettenberg Wasserstoff. Mit H-Tec Systems will er in die Serienproduktion von Elektrolyseuren gehen, die Wasserstoff produzieren

Plus Die Augsburger Firma H-Tec Systems stellt Anlagen her, die zur Produktion von Wasserstoff benötigt werden. Der soll einmal Erdgas ersetzen.

Von Michael Kerler

Ein leichter Geruch nach Maschinenöl liegt in der Luft. Die Halle über einem reckt sich weit in die Höhe. Traditionell werden hier, im Norden von Augsburg, von einem anderen Unternehmen seit Jahren Druckmaschinen gefertigt. Jetzt ist auch ein Unternehmen eingezogen, das weit in die Zukunft denkt. In großer Stückzahl sollen in der großen Halle Anlagen gebaut werden, die Deutschland und andere Länder unabhängiger machen von Öl und Erdgas. Anlagen, die dazu dienen, Wasserstoff zu erzeugen, jenen Stoff, der eines Tages Erdgas ersetzen und Kraftwerke, Lastwagen, Züge antreiben könnte.

