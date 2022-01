Energiewende

11:26 Uhr

Hier soll Deutschlands Wasserstoff-Zukunft beginnen: Ein Besuch auf Helgoland

So soll einer der Offshore-Windparks in der Nordsee aussehen, die zur Produktion von grünem Wasserstoff dienen sollen.

Plus Auf der Insel Helgoland will Bürgermeister Jörg Singer eines der weltweit größten Wasserstoff-Projekte realisieren. Aber die Einheimischen zaudern.

Von Yves Bellinghausen

Mittags um 13 Uhr kommen sie. Die Fähren aus Hamburg oder Büsum legen auf Helgoland an, und plötzlich wird aus der verschlafenen Nordseeinsel eine Touri-Hochburg. An Bord haben sie hunderte Tagesgäste. Ältere Herrschaften und junge Eltern drängeln sich über die Gangway. Sie wollen Kegelrobben fotografieren und Trottellummen kreischen hören. Sie marschieren in die Duty-free-Shops, essen ein Fischbrötchen in einer der bunten Hummerbuden oder trinken Aperol Spritz an der Uferpromenade.

