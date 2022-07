Gas-Engpass

12:20 Uhr

Was passiert mit der Gasheizung, wenn der Gasdruck zu sehr sinkt?

Gasthermen finden sich in vielen Wohnungen und Häusern.

Plus Die Sorgen um die Gasversorgung sind aktuell groß. Was im Notfall in den Haushalten passiert und wie Heizungsfachleute die Lage einschätzen.

Von Michael Kerler

Zehn Tage sind für die Wartung der Pipeline Nord Stream 1 angesetzt, die normalerweise russisches Erdgas nach Deutschland bringt. Seit Montagmorgen fließt aufgrund der Wartung kein Gas mehr. Da angesichts des Krieges Russlands gegen die Ukraine Unsicherheit herrscht, ob die Pipeline wieder ans Netz geht, werden derzeit einige Szenarien durchgespielt. Im schlimmsten Fall würden wohl bei einem zu geringen Gasdruck im Netz die Gasheizungen in den Häusern und Wohnungen – die Thermen – automatisch abschalten. Gerade im Winter wäre dies fatal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen