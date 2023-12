Heizungsgesetz

Wie Wärmepumpen auch im Altbau funktionieren

Plus Im Zuge des neuen Heizgesetzes wurde diskutiert, ob Häuser umfassend saniert werden müssen, um fit zu sein für eine Wärmepumpe. Ein Beispiel aus Augsburg beweist das Gegenteil.

Von Michael Kerler

Betritt man das Wohnzimmer, ist es dort gemütlich und mollig warm. "Im Winter bekommen wir locker 23 Grad in unser Zimmer", sagt Wolfgang Hack, 61, der mit seiner Ehefrau in einem Reihenhaus in Augsburg wohnt. Der Wintereinbruch in diesem Dezember war ein Härtetest, den die Heizung aber problemlos bestand. Das alles wäre sicher nicht weiter erwähnenswert, stünde vor dem Haus nicht eine Wärmepumpe, die das Gebäude versorgt. Im Zuge der Debatte um das neue Gebäudeenergiegesetz kamen immer wieder Zweifel auf, ob der Einbau von Wärmepumpen in Bestandsimmobilien Sinn ergibt. Heizungsbauer Konstantin Hörmann sieht dagegen darin die Zukunft. "Ich denke, dass die Luftwärmepumpe im Einfamilienhausbereich über kurz oder lang der Standard wird – so, wie früher der Gaskessel", sagt er.

Das neue Gebäudeenergiegesetz tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. Es sieht vor, dass neu eingebaute Heizungen – nach bestimmten Übergangszeiten – zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Das Ziel lässt sich mit mehreren Heizsystemen erreichen, Wärmepumpen sind eine Lösung. Im Zuge der Debatte um das Gesetz war immer wieder diskutiert worden, ob viele Bestandsgebäude erst teuer saniert werden müssten, damit sie fit für eine Wärmepumpe sind. Heizungsbauer Konstantin Hörmann vom Unternehmen Rexroth Heizungsbau in Augsburg hält dies längst für überholt und sieht Einsatzmöglichkeiten auch im Altbau-Bereich, wie das Beispiel in Augsburg zeigt. Das Reihenhaus ist Baujahr 1959. Vor vielen Jahren wurden neue Fenster eingebaut und das Dach gedämmt, die Außenfassade allerdings nicht.

