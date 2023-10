Interlift

vor 55 Min.

Interlift-Messe: Immer mehr Menschen bauen Aufzüge in ihre Häuser

Immer mehr Menschen bauen sich Aufzüge in ihr Haus. Auf der Interlift-Messe in Augsburg werden neue und platzsparende Möglichkeiten wie dieser Vakuum-Aufzug vorgestellt.

Plus Auf der weltweit bedeutendsten Messe für Lifte erschließt eine kriselnde Branche einen neuen Markt: private Wohnhäuser. Bald verlässt die Interlift den Messestandort Augsburg.

Von Moritz Maier Artikel anhören Shape

Tausende Menschen aus 110 unterschiedlichen Ländern wuseln in diesen Tagen kreuz und quer durch die Hallen der Augsburger Messe. Mehr als 500 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren auf der Interlift Innovationen rund um Aufzüge und Lifte aller Art. Die weltweit bedeutendste Fachmesse ihrer Art boomt, während die Branche in eine Krise schlittert. Doch für die Hersteller erschließt sich derzeit ein neuer Markt. Denn immer mehr Menschen lassen sich kleine Aufzüge in ihre Häuser bauen, um auch im Alter in den eigenen Wänden mobil zu bleiben. Ein Unternehmen macht dabei besonders auf sich aufmerksam: In einer Röhre, die wie eine Rohrpost funktioniert, kommen Menschen bequem von unten nach oben und andersherum. Während die Interlift ein Erfolg ist, wird sie für den Messestandort Augsburg zur bitteren Pille. Denn sie zieht um. Der Region Augsburg schadet das.

Vakuumaufzug: per Rohrpost ins nächste Stockwerk

Seit Dienstag, dem 17. Oktober, läuft die Augsburger Interlift auf Hochtouren. Die noch bis Freitag dauernde und alle zwei Jahre in Augsburg stattfindende Messe zieht ein internationales Publikum von Branchengrößen und Newcomern an. Bis zu 20.000 Menschen kamen in der Vergangenheit nach Augsburg. Neben klassischen Aufzügen für Mehrfamilienhäuser und große Bürogebäude, die mit bis zu sieben Metern pro Sekunde in die Höhe schnellen, stehen in diesem Jahr auch andere Konzepte im Fokus. So haben sich mehrere Unternehmen etwa auf Rollstuhl- und Lastenaufzüge sowie Treppenlifte spezialisiert. Das amerikanische Unternehmen pve ist auf den privaten Wohnbau spezialisiert und hat eine Art Rohrpost-Modell entwickelt. In einer schmalen Röhre wird ein Vakuum erzeugt, sodass ein Motor mit der Leistung eines hausüblichen Staubsaugers ausreicht, um bis zu drei Menschen ins nächste Stockwerk zu befördern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen