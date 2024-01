Droht der nächste Lufthansa-Streik?

Fluggästen der Lufthansa könnten schwierige Wochen bevorstehen. Neben den Piloten drohen auch das Boden- und das Kabinenpersonal mit möglichen Streiks.

Nachdem im Januar bereits bei der Bahn gestreikt wurde, könnte jetzt auch wieder ein Chaos an Deutschlands Flughäfen drohen. Wegen mehrerer Tarifkonflikte könnten der Lufthansa schwierige Wochen bevorstehen. Neben den Piloten drohen auch das Boden- und das Kabinenpersonal mit möglichen Streiks.

Piloten von Lufthansa-Tochter Discover könnten bald wieder streiken

Bei der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit läuft laut einem Bericht des Bayerischen Rundfunks von Dienstag (16. Januar) bis zum 23. Januar eine Urabstimmung. Hintergrund ist, dass es für die Piloten der Lufthansa-Tochter Discover noch keinen Tarifvertrag gibt. Aus diesem Grund streikten die Discover-Piloten bereits am 23. Dezember für fünf Stunden. Die Lufthansa konnte die meisten Flüge verschieben, sodass sich die Folgen für die Fluggäste im Rahmen hielten.

Nach der Abstimmung könnte es zu größeren Streiks kommen. Davon wären wohl viele Passagiere betroffen, die von München und Frankfurt zu Zielen rund um das Mittelmeer, in die Karibik und in die USA fliegen wollen. Gerade in den Winterferien, die am 9. Februar in Bayern beginnen, könnte das zu einem Chaos führen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Verdi fordert für Lufthansa-Bodenpersonal mehr Gehalt

Beim Bodenpersonal der Lufthansa stehen am Donnerstag (18. Januar) und am 23. Januar die nächsten Verhandlungsrunden zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Fluggesellschaft an. Verdi fordert 12,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro monatlich, und einen Inflationsausgleich in Höhe von 3000 Euro. Nun wartet die Gewerkschaft auf ein Angebot. Doch "es heißt nur: Das ist viel zu hoch", so Marvin Reschinsky, Verhandlungsführer für Verdi, gegenüber dem Handelsblatt.

Bereits im Sommer 2022 hatte Verdi mit Streiks eine deutliche Gehaltserhöhung für das Bodenpersonal durchgesetzt. Doch dieses Lohnplus sei durch die Inflation seither mehr als aufgefressen worden, so die Gewerkschaft.

Lufthansa-Streik droht: Tarifvertrag für Kabinenpersonal ausgelaufen

Auch für das Kabinenpersonal der Lufthansa wird verhandelt. Der Tarifvertrag ist dort zum Jahreswechsel ausgelaufen. Die Gewerkschaft Ufo fordert unter anderem eine Lohnerhöhung um 15 Prozent. Auch hier könnten Streiks drohen.