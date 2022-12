Lufthansa-Vorstand soll Millionen-Bonus bekommen – trotz Staatshilfen

Der Vorstand der Lufthansa soll für die Jahre 2021 und 2022 Bonuszahlungen in Millionenhöhe erhalten – obwohl der Konzern Staatshilfen in Anspruch nahm.

Obwohl die Lufthansa Staatshilfen in Milliardenhöhe beansprucht hat, soll der Vorstand der Fluggesellschaft Bonuszahlungen für die Jahre 2021 und 2022 bekommen. Wie das Handelsblatt berichtet, habe der Aufsichtsrat in einer Sitzung Anfang Dezember die Zahlungen in Millionenhöhe beschlossen. Einige Vertreter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hätten jedoch gegen das Vergütungssystem gestimmt. Sie hielten die Zahlung für einen Verstoß gegen das Verbot von Bonuszahlungen während der staatlichen Rettung.

Bonus für Lufthansa-Vorstand: Verstoß gegen staatliche Auflagen?

Die nun beschlossenen Bonuszahlungen würden erst ab 2025 ausbezahlt werden, sagte ein Sprecher der Lufthansa dem Handelsblatt. Deshalb handle es sich auch nicht um einen Verstoß gegen die staatlichen Auflagen. Das gehe auch aus einem Gutachten im Auftrag des Aufsichtsrats hervor.

Die Lufthansa hatte während der Corona-Pandemie Milliardenverluste gemacht. Mit einem Rettungspaket sprang die Bundesregierung zeitweise als Anteilseigner ein. In diesem Jahr verbesserte sich die Lage der Fluggesellschaft wieder und der Staat verkaufte seine Anteile mit erheblichem Gewinn.

Lufthansa hebt Gewinnprognose für 2022 an

Erst in der vergangenen Woche hatte die Lufthansa ihre Gewinnprognose für das laufende Jahr angehoben. Der operative Gewinn soll nun etwa 1,5 Milliarden Euro erreichen, wie das im MDax gelistete Unternehmen mitteilte. Erst im Oktober hatte der Vorstand seine Prognose von mehr als 500 Millionen auf mehr als eine Milliarde Euro verdoppelt. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfasste Analysten hatten zuletzt im Durchschnitt mit etwa 1,1 Milliarden Euro gerechnet. Die Lufthansa-Aktie legte nach den Neuigkeiten um mehr als vier Prozent zu und erreichte damit den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr.

Laut der Lufthansa hätten sich die Ergebnisse im Oktober und November besser entwickelt als erwartet. Im Passagiergeschäft lägen die Durchschnittserlöse deutlich über dem Vorkrisenniveau und die Buchungslage deute auf eine Fortsetzung der positiven Entwicklung hin. Zudem steuerten die Frachttochter Lufthansa Cargo und die Wartungssparte Lufthansa Technik in diesem Jahr auf Rekordergebnisse zu. (mit dpa)