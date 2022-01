Mobilität

Warum Gebrauchtwagen derzeit so teuer sind

Plus Die Corona-Krise geht ins dritte Jahr und hat weiter Auswirkungen auf den Automobilmarkt. Chipmangel und Lieferengpässe verzögern die Auslieferung von Neuwagen.

Von Stefan Küpper

Der Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer sagt es direkt: „Gebrauchtwagen haben in Deutschland derzeit Apothekerpreise.“ Und dann erklärt der Direktor des Duisburger Center Automotive Research (CAR) die Gründe im Gespräch mit unserer Redaktion. Er beschreibt die derzeit wirkenden Marktmechanismen so: Bis 2019 – also vor Corona – wurden in Deutschland jährlich rund 3,41 Millionen Neuwagen und 7,24 Millionen Gebrauchtwagen verkauft. Dann brachte die Pandemie alles durcheinander. Lockdown, Chipmangel und gerissene Lieferketten sorgten dafür, dass 2020 nur noch 2,92 Millionen neue Autos gekauft wurden. Weniger Neuwagen in 2020 bedeutet natürlich, dass in der Folge weniger gebrauchte Autos auf den Markt kommen. Dudenhöffer erklärt: „Nahezu zu jedem Neuwagen korrespondiert ein Gebrauchtwagen. Das Angebot ist bereits 2020 eingesackt, knapp 500.000 Gebrauchtwagen fehlten. Dann kam das Chaosjahr 2021.“ Die Folge: Ein weitere Einbruch. Gegenüber dem Durchschnitt von 2015 bis 2019 haben vergangenes Jahr 600.000 Neuwagen gefehlt.

