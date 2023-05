Oberbayern

Gibt es im Supermarkt bald echte Milch, die nicht von einer Kuh stammt?

Tierische Produkte, die im Bioreaktor entstehen: An der Professur für Cellular Agriculture in Freising wird an den notwendigen Technologien geforscht.

Plus Ein Freisinger Labor erforscht, wie sich naturidentische Milchprodukte herstellen lassen. Eine vegane Doktorandin erklärt, warum auch sie diese essen würde.

Von Laura Gastl

Kuhmilch, für die keine Kuh im Stall stehen und gemolken werden muss: Es dauert womöglich gar nicht mehr lange, bis so ein Produkt in deutschen Supermarktregalen steht. In den USA gibt es bereits jetzt viele Lebensmittel wie Eis oder Frischkäse, die aus naturidentischen Proteinen hergestellt werden. Damit wird eine Tier-freie Ernährung möglich, die weit über Sojajoghurt und Hafermilch hinausreicht.

An der Professur für Cellular Agriculture in Freising forscht Bioingenieur Marius Henkel mit seinem Team an den notwendigen Technologien. Die zelluläre Landwirtschaft ist ein aufstrebendes Forschungsfeld. Sie befasst sich mit biotechnologischen Konzepten, um landwirtschaftliche Erzeugnisse – wie Fleisch oder Milchprodukte – alternativ herstellen zu können.

