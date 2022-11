Frisches Kapital und ein Investor: Die Bauer AG steht vor einer neuen Ära

Plus Viel Redebedarf gab es auf der außerordentlichen Hauptversammlung. Der Tiefbauspezialist holt sich frisches Kapital von den Aktionären, das könnte bald zu einem neuen Mehrheitseigentümer führen.

Der Schrobenhausener Tiefbauspezialist Bauer ist mit seinen Dienstleistungen und Maschinen an vielen Orten der Welt vertreten, wenn Hochhäuser, U-Bahnen oder auch Pflanzenkläranlagen gebaut werden. Jetzt hat sich das Unternehmen auf einer außerordentlichen Hauptversammlung in Schrobenhausen grünes Licht geholt, von seinen Aktionärinnen und Aktionären frisches Kapital zu bekommen. Das Unternehmen plant, bis zu 17,4 Millionen neue Aktien auszugeben. Der Kurs beträgt derzeit rund sieben Euro, sodass die Bauer AG grob geschätzt gut 100 Millionen Euro erlösen könnte.