Einigung im Tarifstreit: Klinikärzte bekommen mehr Geld

In der fünften Verhandlungsrunde im Tarifstreit für Ärzte kommunaler Kliniken wurde eine Einigung erzielt. Die Mediziner erhalten 8,8 Prozent mehr Gehalt und eine Sonderzahlung.

Nach mehreren Monaten gibt es nun ein Ergebnis im Tarifstreit für Ärztinnen und Ärzte kommunaler Kliniken. In der fünften Verhandlungsrunde erzielten der Marburger Bund (MB) und die Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) eine Einigung. Weitere Warnstreiks sind damit vom Tisch.

Nach Angaben des MB erhalten Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken künftig in zwei Stufen 8,8 Prozent mehr Gehalt. Zusätzlich bekommen sie eine steuerfreie Inflationsausgleichszahlung in Höhe von insgesamt 2500 Euro netto. Die Laufzeit der Vereinbarung beträgt 18 Monate, sodass neue Verhandlungen über den Tarifvertrag bereits ab 1. Juli 2024 wieder aufgenommen werden können.

Der Kompromiss sieht vor, dass die Gehälter mit Wirkung vom 1. Juli 2023 zunächst um 4,8 Prozent, zum 1. April 2024 dann nochmal um 4,0 Prozent erhöht werden. Die Bereitschaftsdienstentgelte steigen im gleichen prozentualen Umfang. Zusätzlich erhalten Ärztinnen und Ärzte in diesem und im nächsten Jahr jeweils eine Inflationsausgleichzahlung in Höhe von 1250 Euro netto.

"In der Gesamtbetrachtung halten wir den jetzt gefundenen Kompromiss insbesondere auch wegen der kurzen Laufzeit für vertretbar und werden ihn unseren Tarifgremien zur Annahme empfehlen", so Christian Twardy, Verhandlungsführer des MB.

Tarifvertrag gilt für 55.000 Ärzte in Deutschland

Der Tarifvertrag gilt – mit Ausnahme von Berlin – für bundesweit etwa 55.000 Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind in Bayern etwa 60 Prozent der Kliniken in kommunaler Trägerschaft. Die meisten dieser Häuser gehören dem Marburger Bund zufolge der VKA an und wurden deshalb bestreikt. Die restlichen Kliniken werden von privaten oder freigemeinnützigen Trägern geführt. Nach Angaben des MB orientieren sich diese aber meist an den mit der VKA getroffenen Tarifabschlüssen.

Tarifstreit für Ärzte kommunaler Kliniken: Streiks auch in Bayern

Tausende Ärztinnen und Ärzte hatten im Rahmen der Tarifverhandlungen mehrfach gestreikt – auch an bayerischen Kliniken. Zuletzt hatte der MB Mediziner am 9. Mai zum Protest aufgerufen. Auch mehrere Krankenhäuser in Schwaben waren an diesem Tag nur notbesetzt.