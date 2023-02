Augsburger Getriebehersteller Renk wartet auf Leopard-2-Bestellungen

Jochen H.,

die Berater-Flut samt Staatssekretärin unter Frau Leyen wurde in der Presse ausführlich diskutiert, da wissen Sie nicht mehr, als jeder Interessierte wissen kann. Diese Dame hat die Bundeswehr sicher nicht weitergebracht, aber das haben andere früher ebenso nicht, auch wenn die Vergangenheit gerne verklärt wird.

Arbeitsplätze bei der Bundeswehr sind eben auch Arbeitsplätze und ein Soldat kann (im Gegensatz zu früher) erwarten, dass er seine Gesundheit nicht gefährdet, wenn er in oder mit einem wehrtechnischen Gerät übt. Gerade in Zeiten, in denen es für die Bundeswehr immer schwieriger wird, geeignetes Personal zu finden, kann darauf kaum mehr verzichtet werden. Die Funktionalität der Geräte darf dadurch natürlich nicht beeinträchtigt werden und man sollte es nicht übertreiben.



PS: Was die persönlichen Erfahrungen angeht, kommen Sie bei mir leider an den Falschen. Ich gehe seit über 25 bei praktisch allen Rüstungsunternehmen der Region ein und aus und habe auch regelmäßig mit dem Beschaffungsamt der Bundeswehr (BAAINBw) zu tun. Die Zustände in Koblenz kenne ich also zur Genüge, direkt und von Berichten der Manager der Unternehmen, die dort vorstellig werden. Ich kann in jede Produktionshalle gehen, wenn ich das will und ich tue das auch immer wieder, wenn ich die Zeit dazu finde.

