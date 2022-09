Video-Reportage

Unterwegs in der Region: Wie reagieren Firmen auf die Wirtschaftskrise?

Plus Fehlende Mitarbeiter, Materialmangel, Energiepreise: Die Unternehmen in Bayerisch-Schwaben stehen vor vielen Problemen. Unser Video zeigt, was sie optimistisch stimmt.

Von Axel Hechelmann

Gaskrise, Lieferprobleme, Fachkräftemangel – viele Firmen in der Region stehen unter Druck. Wie gehen sie mit der Krisenlage um? Und gelingt es ihnen, die Probleme zu entschärfen? Die Antwort darauf lieferte eine Recherche-Reise unserer Reporter Christina Heller-Beschnitt und Axel Hechelmann. Sie besuchten vier Unternehmen in Bayerisch-Schwaben und trafen auf Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihre Firmen in die Zukunft führen wollen – trotz der vielen Krisen. Wie sie das anstellen wollen, sehen Sie in diesem Video:

