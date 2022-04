Mehrfach Corona - was muss man wissen?

Wer bereits Corona hatte, sollte sich nicht zu sicher fühlen - denn man kann sich mehrfach mit der Krankheit infizieren. Was man dazu wissen muss, lesen Sie hier.

Knapp 20 Millionen Menschen in Deutschland haben bereits eine Coronainfektion durchgemacht. Viele, die bereits infiziert waren, fühlen sich nach ihrer Genesung sicher vor einer weiteren Ansteckung. Aber: Covid-19 kann man immer wieder bekommen. Alles, was Sie dazu wissen müssen, lesen Sie hier.

Kann ich mich nach einer Genesung wieder mit Corona anstecken?

Nach einer überstandenen Corona-Infektion kann man sich immer wieder mit Corona anstecken. Die Antikörper, die der Körper nach einer Infektion aufgebaut hat, nehmen im Laufe der Zeit ab. Wenn man dann wieder in Kontakt mit dem Virus kommt, kann man sich wieder anstecken. Experten gehen derzeit auch davon aus, dass eine Reinfektion vor allem dann wahrscheinlicher werden kann, wenn die erste Infektion relativ mild verlaufen ist. Das liegt daran, dass der Körper dann weniger Antikörper produziert hat.

Wann kann ich mich nach einer überstandenen Infektion wieder anstecken?

Laut einer Studie von Forschern in den USA, die im Oktober 2021 im renommierten Wissenschaftsmagazin Nature erschienen ist, kann man sich drei Monate nach einer überstandenen Infektion wieder mit SARS-CoV-2 anstecken. Kommt man allerdings mit der hochansteckenden Variante Omikron in Kontakt, könnte sich diese Zeitspanne sogar noch verkürzen. Ob und wann man sich wieder anstecken kann, hängt von mehreren Faktoren ab. Wie viele Menschen in Deutschland sich reinfiziert haben, ist nicht bekannt, da das Robert Koch-Institut diese Zahlen nicht erfasst. Für England allerdings gibt es diese Zahlen: In einem Bericht der UK Health Security Agency (UKHSA) von Ende März dieses Jahres heißt es, dass sich in England mehr als 800.000 Menschen mehr als einmal mit dem Coronavirus angesteckt haben. Reinfektionen werden dabei als solche erfasst, wenn die Ansteckung innerhalb von 90 Tagen nach der Genesung erfolgt ist.

Video: dpa

Wie hilft die Impfung vor einer weiteren Infektion?

Ein Impfdurchbruch hat eine ähnliche Wirkung wie eine Auffrischungsimpfung. Der Körper bildet dann wieder Antikörper und ist somit zumindest für die nächsten Wochen besser vor den Viren geschützt. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt aber, dass sich Genesene drei Monate nach einer überstandenen Infektion gegen das Coronavirus impfen lassen. Es ist davon auszugehen, dass die Antikörper nach den drei Monaten kontinuierlich abnehmen und man somit wieder weniger geschützt ist als direkt nach einer Infektion. Die Impfung schützt vor einem schweren Verlauf.

Wie ist der Verlauf der Krankheit, wenn ich mich nochmal anstecke?

Grundsätzlich ist bekannt, dass Menschen, die bereits die zweite oder dritte Infektion durchlaufen, milder erkranken. Das liegt daran, dass der Körper die Viren schon besser kennt und zielführender Antikörper bilden konnte. Entscheidend für die Schwere des Verlaufs ist es aber trotzdem, wie lange die letzte Infektion zurückliegt.

Lesen Sie dazu auch