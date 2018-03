16.03.2018

kommt Im Mai soll es losgehen mit dem Bau des Nahwärmenetzes, das von Andersbach aus den nordwestlichen Teil von Sielenbach versorgen wird. Mit einer Gegenstimme stimmte der Gemeinderat zu.

Brücke Die Fußgängerbrücke, die von der Ortsmitte Richtung Dorfplatz führt, wird erneuert. Rund 18000 Euro sind dafür im Haushalt eingeplant. Bürgermeister Echter schätzte, dass die Betonbrücke, die als Muster für die anderen Brücken in der Gemeinde dient, etwa 13000 bis 14000 Euro kosten wird.

Tore Die vier Garagentore am Gemeindesozialwohnhaus in Tödtenried werden für knapp 10000 Euro erneuert. Sie stammen aus dem Jahr 1962.

beschlossen Unter der Auflage, dass eine Höhenvermessung stattfindet, stimmte der Gemeinderat der Einbeziehungssatzung „Weinstraße“ zu. Statt des geplanten dreigeschossigen Hauses ist allerdings nur ein zweigeschossiger Bau zulässig.

Der Gemeinderat stimmte der Jahresrechnung 2016 zu und genehmigte die über- und außerplanmäßigen Ausgaben.

In der Gemeinde läuft es sehr gut und alles ist in Ordnung, war das Fazit des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes nach der Prüfung der Jahresrechnungen von 2011 bis 2014.

zu Bauantrag Keine Einwände gab es von Seiten des Gemeinderates beim Neubau einer behindertengerechten Wohnung Am Hürlberg in Tödtenried.

kommt Ab 1. Mai wird es an der Mittelschule in Sielenbach ein sogenanntes Mitfahrerbankerl geben, informierte Echter den Gemeinderat. Weitere Bankerl werden in den Nachbarorten Wollomoos, Thalhausen, Pfaffenhofen und in Altomünster (Kreis Dachau) stehen. Organisiert hat das das „Mitfahrerbankerlteam“ um Marianne Kerle, Ortsbäuerin aus Wollomoos. "Seite 2

in Defi Die Firma Treumedizin weist am kommenden Dienstag, 20. März, interessierte Bürger in die Handhabung von Defibrillatoren ein. Beginn der Infoveranstaltung ist um 19 Uhr im Sitzungssaal in Sielenbach. (drx)

