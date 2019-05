vor 5 Min.

Die gut 50 Jahre alte Pausentüre an der Grundschule wird durch eine neue ersetzt. Für rund 9000 Euro bekam Firma Tradt aus Adelzhausen den Auftrag.

Das Rote Kreuz erhält 500 Euro Zuschuss, der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 100 Euro.

Von den Stadtwerken Augsburg wird die Gemeinde von 2020 bis 2022 ihren Ökostrom für 4,9684 Cent pro Kilowatt beziehen. Das Ergebnis der Bündelausschreibung teilte Kämmerin Claudia Naßl mit. Normalstrom hätte 4,7988 Cent pro Kilowatt gekostet.

Der Rat bestätigte Lorenz Wallner als Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Heretshausen und seinen Stellvertreter Korbinian Altmann.

Einen Radweg von Landmannsdorf nach Adelzhausen beantragte eine Familie aus Landmannsdorf. An der Kreisstraße entlang zu radeln sei besonders mit Kindern kein Spaß, hieß es in ihrem Schreiben. Braun will klären, ob sich an der Ecknach entlang eine Möglichkeit findet.

Der Jahresrechnung sowie den über- und außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von rund 12.300 Euro stimmte der Gemeinderat zu.

Bei folgenden Bauanträgen hatte der Gemeinderat keine Einwände: Anbau eines Balkons in der Burgstraße in Burgadelzhausen, Bau eines Betriebsleiterwohnhauses und Erweiterung des Spielplatzes in Haunsried sowie Schaffen eines Lagerplatzes für Baustoffe am Bäckerberg.

Der Gartenbauverein will im Rahmen des Ferienprogramms für die Gemeinde ein großes Insektenhotel bauen. Über den Standort will sich der Gemeinderat Gedanken machen. (drx)

