vor 22 Min.

in Ostergasse Weil parkende Fahrzeuge an der Ostergasse immer wieder landwirtschaftliche Fahrzeuge oder Lastwagen behindern, beschloss der Gemeinderat ein beidseitiges Parkverbot. Außerdem will er die Vorfahrtsregelung überprüfen lassen.

Die Gemeinde unterstützt die Caritas-Sozialstation Aichach mit 1336 Euro.

Der Gemeinderat stimmte einer Erweiterung des Bebauungsplans „Reutgasse“ zu. Auf einem der Grundstücke kann so die geplante Garage entstehen.

Diesen Bauanträgen stimmten die Räte zu: Bau eines Reihenhauses mit drei Wohneinheiten und drei Garagen an der Dorfstraße in Tödtenried, Bau eines Einfamilienhauses mit Carport und Geräteraum an der Weinbergstraße. Dem Bau eines Zweifamilienhauses mit Einliegerwohnung und Garagen an der Holzgruberstraße stimmte er unter der Auflage zu, dass das Gelände gemäß den Angaben im Bauplan aufgefüllt wird.

Die Frage, ob der Bürgermeisterposten künftig haupt- oder ehrenamtlich sein soll, diskutierte der Gemeinderat im nicht öffentlichen Teil. In der Sitzung im Juli wird das Gremium über die Frage abstimmen. (drx)

Themen Folgen