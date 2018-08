vor 39 Min.

10.000 Euro Schaden nach Brand im Aichacher Gymnasium

Unbekannte Täter haben im Aichacher Gymnasium ein Zimmer verwüstet und Feuer gelegt. Inzwischen hat die Kripo erste Erkenntnisse. Sie bittet Zeugen um Hinweise.

Von Von Nicole Simüller

Bei dem Einbruch und dem Brand im Aichacher Deutschherren-Gymnasium am Montag ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Schaden von circa 10000 Euro entstanden. Wie berichtet, hatte gegen 5 Uhr die Brandmeldeanlage der Schule Alarm ausgelöst. Als die Freiwillige Feuerwehr Aichach mit rund 20 Aktiven und die Polizei eintrafen, bemerkten sie Rauch im Bereich eines Zimmers im ersten Stock. Wie sich herausstellte, waren in einem Klassenzimmer Möbelstücke in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte ihn schnell löschen und so verhindern, dass er auf das übrige Gebäude übergreift.

Wie die Täter ins Gebäude gelangten, ist noch unklar

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge waren ein oder mehrere unbekannte Täter auf bislang ungeklärte Weise in das Schulgebäude gelangt. Sie zündeten in einem Klassenzimmer im ersten Stock Tische an. Außerdem zerstörten sie die Einrichtung und Unterrichtsmaterial in dem Raum.

Der oder die Unbekannten beschädigten auch mehrere Fensterscheiben des Gebäudes, wobei das Sicherheitsglas nicht vollständig zerbrach. Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter Telefon 0821/323-3810.

Unbekannte Einbrecher haben am Aichacher Deutschherren-Gymnasium ein Klassenzimmer verwüstet und anschließend Feuer gelegt. Die Kripo schätzt den Schaden mittlerweile nach eigenen Angaben auf 10 000 Euro. Bild: Michael Greifenegger, Feuerwehr Aichach

