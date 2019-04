15:49 Uhr

15-jähriger Mofafahrer stürzt auf Güllespur

Vom Anhänger eines Landwirts floss im Aichacher Stadtteil Oberbernbach Gülle auf die Straße. Kurz darauf stürzte ein junger Mofafahrer.

Ein 15-jähriger Mofafahrer ist am Mittwoch im Aichacher Stadtteil Oberbernbach gestürzt. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Jugendliche war gegen 20.45 Uhr auf der die Maria-Eich-Str. in Richtung Aichach. In der Kurve zur Hauptstraße stürzte er nach Polizeiangaben auf der mit Gülle verschmutzten Straße. Nach einer Erstversorgung durch den Notarzt wurde er mit dem Rettungswagen ins Aichacher Krankenhaus gefahren. Wie die Polizei mitteilte, hatte etwa eine Stunde zuvor ein Landwirt am Unfallort mit seinem Gespann – einem Traktor mit Gülleanhänger – Gülle verloren. Mit einigen Helfern versuchte der Landwirt selbst, die Straße zu reinigen, was laut Polizei aber offensichtlich völlig unzureichend war. Gegen den Landwirt wird nun wegen eines Verkehrsdeliktes ermittelt. Für die ordentliche Reinigung der Straße wurde die Freiwillige Feuerwehr gerufen. (nsi)

