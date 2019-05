vor 52 Min.

30-Jähriger fährt betrunken und ohne Führerschein Motorrad

Ein Motorradfahrer fuhr in Aichach betrunken - und ohne Führerschein.

Ein Zeuge hat beobachtet, wie ein Mann in Aichach betrunken Motorrad gefahren ist. Er soll auch keinen Führerschein haben.

Für den Zeugen war es offensichtlich: Dieser Mann, der da gerade mit seinem Kleinkraftrad von einer Tankstelle an der Schrobenhausener Straße in Aichach weg fuhr, war betrunken und stand unter Drogeneinfluss. Deshalb informierte er am Montagabend die Aichacher Polizei.

Aichach: Die Polizei stellt den Mann auf einem Parkplatz

Wie diese mitteilte, konnte sie den Kradfahrer gegen 20.40 Uhr auf einem Parkplatz an der Kreisstraße zwischen Untergriesbach und Schiltberg stellen. Es handelt sich um einen 30-Jährigen, der nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei keinen Führerschein besitzt. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. (AN)

