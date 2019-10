12:27 Uhr

55-Jährigem unterläuft Vorfahrtfehler in Haslangkreit

Ein 55-Jähriger übersieht in Haslangkreit das Auto einer 18-jährigen Studentin. Sie hat Vorfahrt. Beim Zusammenstoß entsteht erheblicher Schaden.

Erheblicher Sachschaden ist bei einem Unfall am Dienstagabend in Haslankreit entstanden. Laut Polizei war ein 55-jähriger Kühbacher mit seinem Auto gegen 18.45 Uhr auf der Dorflandstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. An der Kreuzung zur Schloßstraße übersah er das Auto einer 18-jährigen Studentin, die Vorfahrt hatte. Beide Autos stießen zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25000 Euro. (AN)