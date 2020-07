vor 17 Min.

Abi 2020 in Aichach: Die Eltern feiern vom Sofa aus mit

Im Corona-Jahr ist auch der Schulabschluss in Aichach anders als sonst. Aber alle Beteiligten machen das Beste daraus.

Von Evelin Grauer

Es gibt Termine im Leben, die im Idealfall nur ein einziges Mal stattfinden, zum Beispiel die eigene Hochzeit. Auch die Schulabschlussfeier gehört dazu. An diesem einen Tag soll alles perfekt sein. Perfekt für eine unvergessliche Feier. Perfekt waren die Umstände der Abifeier am Aichacher Deutschherren-Gymnasium sicher nicht. Wegen der Corona-Beschränkungen mussten die Eltern zu Hause bleiben, Redner per Videobotschaft grüßen und die Schüler auf Abstand zu den Anwesenden gehen.

Abifeier 2020 in Aichach wird unvergesslich sein

Unvergesslich wird die Feier – wie das gesamte Schuljahr – aber dennoch werden. Zählen Abi-Vorbereitungen und Prüfungen im Allgemeinen an sich schon zu den nervenaufreibendsten Dingen des Lebens, so hat die Corona-Krise noch mehr von den Schülern abverlangt. Schulschließungen bedeuteten nämlich nicht, dass die Abschlussschüler – wie sie selbst scherzhaft sagten – hitzefrei machen konnten, nein, es bedeutete, dass jeder seinen eigenen Weg des Lernens finden musste. Allen Ablenkungen zum Trotz. Homeschooling liegt mit Sicherheit nicht jedem Schüler, aber die Aichacher Gymnasiasten scheinen es geschafft zu haben, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ganz nach dem Motto: Die Welt kann erst mal ohne mich zusammenbrechen. Ich mache jetzt Abi.

Wiedersehensparty 2021 in Aichach?

Bleibt diesen und allen anderen Schulabgängern zu wünschen, dass die Feiern in irgendeiner Form nachgeholt oder – wie vorgeschlagen – als große Wiedersehenspartys in einem Jahr gefeiert werden können. Vielleicht dürfen dann auch die Eltern mitfeiern. Und wer weiß, womöglich war der ein oder andere ganz froh, dass er statt in Abendrobe gemütlich zu Hause auf dem Sofa mit einem Glas Rotwein und ein paar privaten Tränen auf Tochter oder Sohn anstoßen konnte. "

Lesen Sie dazu auch: Abi 2020: Schüler erreichen trotz Trump und Corona Top-Ergebnisse

Themen folgen