Affing-Mühlhausen/Bergen

vor 18 Min.

Westumfahrung: Warum Landwirte das Straßenbauprojekt kritisch sehen

Die Mühlhausener Westumfahrung wird einmal etwa auf Höhe des Busses in die Staatsstraße 2381 einschleifen: Im Bereich der Einmündung der Lechfeldstraße aus Anwalting ist das nördliche Ende des 4,4 Kilometer langen Straßenbauprojektes. Der Bauernverband hätte sich hier einen Kreisverkehr gewünscht.

Plus Die Erörterung der 100 Einwendungen zur geplanten Westumfahrung von Mühlhausen hat am Montag begonnen. Landwirten wäre eine andere Trasse lieber.

Von Carmen Jung

Für Mühlhausen sind sie Segen und Flug zugleich: Zwei Staatsstraßen treffen in dem Affinger Ortsteil aufeinander. Sie sorgen neben der Autobahn und der Nähe zu Augsburg für eine gute Verkehrsanbindung. Mühlhausen ist deshalb attraktiv für Zuzügler und Gewerbebetriebe. Die Kehrseite der Medaille ist der Verkehr. Unter dem stöhnen die Bewohner schon lange. Sie setzen ihre Hoffnungen auf die geplante Westumfahrung. Doch es gibt zahlreiche Gegner des auf rund 14 Millionen Euro geschätzten Projektes. Deren Einwendungen werden seit Montag in der Realschulturnhalle in Bergen erörtert.

