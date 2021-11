Aichacher Christkindlmarkt fällt auch in diesem Jahr aus

Auf dem Aichacher Stadtplatz wird es auch in diesem Jahr keinen Christkindlmarkt geben. Am Freitag sagte die Stadt den Christkindlmarkt ab.

Bis zuletzt hatte die Stadt an ihren Plänen festgehalten, den Markt stattfinden zu lassen. Am Freitag kam die Kehrtwende. Bürgermeister Klaus Habermann sagte: „Die Gesundheit unserer Besucher, Standbetreiber und Mitarbeiter geht vor.“ Die Absage sei "schweren Herzens und nach langer Überlegung" erfolgt, so die Stadt.

Alternative Konzepte für Christkindlmarkt in Aichach waren bereits in Planung

Am Freitag, 26. November, hätte der Christkindlmarkt eröffnet werden sollen. Alternative Konzepte unter Berücksichtigung der Corona-Auflagen waren bereits in Planung gewesen. Da sich die Corona-Lage auf absehbare Zeit nicht entspannen werde, habe man nun die Konsequenz gezogen, so die Stadtverwaltung.

Bereits in der vergangenen Woche waren - ebenfalls aufgrund der Corona-Pandemie - auch der Weihnachtsmarkt im Affinger Schlosshof sowie der Friedberger Advent abgesagt worden. Zu beiden strömen jährlich tausende Besucher aus der ganzen Region.