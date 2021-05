Aichach

07:00 Uhr

Aktienmühle Aichach fusioniert und bereitet Generationswechsel vor

Plus Die Aktienmühle Aichach plant eine Fusion und stellt sich so für die Zukunft neu auf. Was das für Mitarbeiter, Landwirte und Abnehmer bedeutet.

Von Nicole Simüller

Die Aktienmühle Aichach stellt sich für die Zukunft neu auf. Sie schließt sich mit der Dorfner Mühle aus Wolferszell (Landkreis Straubing-Bogen) zusammen. Als strategischer Partner fungiert die Bindewald Gutting Mühlengruppe, die bundesweit über acht Standorte verfügt. Die neue "Bavaria Mühle Dorfner Aktienmühle" wird von Aichach aus geführt. Anlass der Fusion sind nicht nur grundlegende Änderungen bei Verbrauchern und in der Landwirtschaft. Das Unternehmen leitet so auch den Generationswechsel ein.

Themen folgen