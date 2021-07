Aichach

vor 2 Min.

Anstieg des Holzpreises erstaunt die Aichacher Fachleute

Plus Die Bedrohung durch den Borkenkäfer ist im Raum Aichach derzeit gering, erfahren die Waldbesitzer. Eine Idee aus Rosenheim könnte helfen, die Plastikflut einzudämmen.

Von Johann Eibl

Zwei erfreuliche Nachrichten bekamen die rund drei Dutzend Teilnehmer bei der ersten Gebietsversammlung der Waldbesitzervereinigung (WBV) Aichach in diesem Jahr zu hören. Bei der Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit dem AELF (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) Augsburg in der Nähe der Photovoltaikanlage bei Aichach-Sulzbach stattfand, wurde darauf hingewiesen, dass die Bedrohung der Wälder durch den Borkenkäfer sich derzeit auf einem niedrigen Niveau bewegt. Seit Jahren werden immer wieder die enormen Belastungen durch diese kleinen Tiere herausgestellt. Und daneben kamen auch die Holzpreise zur Sprache, die sich unerwartet deutlich nach oben bewegt haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

