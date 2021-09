Aichach

Die Aichacher Kunstmeile ist eröffnet

Dazu, den eigenen Senf dazuzugeben, will das Künstlerkollektiv Hermann Dalia Parisi Stix, Ida Lutzenberger und Laura Sattelmair mit seiner Installation am Eichenhain aufrufen.

Plus Der Kultursommer blüht in Aichach am Wochenende noch einmal richtig auf. Bei der Kunstmeile sind rund 50 Kunstwerke in Geschäften und in der Stadt zu entdecken.

Von Gerlinde Drexler

Den eigenen Senf dazugeben zu können, ist ein Privileg. Das will das Künstlerkollektiv Herrmann mit seiner übergroßen Wurstinstallation am Tandlmarkt in Aichach deutlich machen. Es ist eines von rund 50 Kunstwerken, die im Rahmen der Aichacher Kunstmeile 2021 im Außenbereich und in den Geschäften in der Innenstadt zu sehen sind. Bei der Eröffnung am Freitagabend blüht der Kultursommer Wittelsbacher Land noch einmal richtig auf: Es gibt ein Konzert im Spitalgarten und die "StadtKunst BauSteine" erleben ihre letzte Metamorphose.

