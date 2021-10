Die Einbrecher kommen am Wochenende: Zwei Gebäude in Aichach betroffen

Die Täter sind bei einem Paketzusteller im Gewerbegebiet bei Gallenbach und in den städtischen Bauhof eingedrungen. Mit der Beute dürfte es dürftig aussehen.

Zwei Einbrüche haben Unbekannte am Wochenende in Aichach verübt. Betroffen waren ein Paketzustellbetrieb und der städtische Bauhof.

Im Büro findet der Einbrecher etwas Bargeld

Laut Polizei wurden die Taten zwischen 16 Uhr am Samstag und 6.45 Uhr am Montag ausgeführt. Den Informationen der Polizei zufolge wurde der erste Einbruch bei einem Paketzustellbetrieb an der Joseph-von-Fraunhofer-Straße im Gewerbegebiet Acht300 beim Stadtteil Gallenbach verübt. Dort hebelte der Täter ein Bürofenster auf und entwendete aus dem Raum eine geringe Bargeldsumme .

Die Täter hebeln die Tür des Aichacher Bauhofes auf

Im zweiten Fall drang der Täter in den Bürobereich des städtischen Bauhofs in der Robert-Bosch-Straße in Aichach ein. Bei diesem Gebäude hebelte der Einbrecher eine Eingangstüre auf und durchsuchte anschließend die Büroräume. Zum derzeitigen Ermittlungszeitpunkt geht die Polizei davon aus, dass der Einbrecher ohne Beute vom Tatort geflohen ist.

Ob die Einbrüche demselben Beschuldigten zuzuordnen sind, ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Hinweise erbittet die Polizei Aichach unter 08251/8989-0. (jca)