Aichach-Friedberg

vor 22 Min.

Caritas schafft am Aichacher Bahnhof einen Begegnungsort für Familien

Plus Die Caritas baut den Familienstützpunkt am Aichacher Bahnhof aus. Dazu ist ein Neubau geplant. Was der Jugendhilfeausschuss von dem Projekt hält.

Von Johann Eibl

Der Familienstützpunkt der Caritas in der Nähe des Aichacher Bahnhofs wird ausgebaut. Das war der wichtigste Beschluss in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Montag. Wenn die Weiterentwicklung abgeschlossen ist, mietet der Landkreis die zusätzlich geschaffenen Räume mit einer Nutzungsfläche von 144 Quadratmetern an. Mit diesem Ausbau will die Caritas einen Begegnungsort schaffen.

Themen folgen