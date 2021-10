Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt stark

Im Vergleich zu den vergangenen Tagen und Wochen hat sich die Inzidenz deutlich verbessert. So niedrig war sie zuletzt Mitte September.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg hat sich am Mittwoch im Vergleich zu den vergangenen Tagen und Wochen deutlich verbessert. Das Landratsamt meldete 65,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Damit liegt der Landkreis in etwa auf der Höhe des Bundesdurchschnitts (65,4) und sogar deutlich besser als der bayernweite Durchschnitt von 91,4. Mit Ausnahme vom Landkreis Fürstenfeldbruck (42,5) liegt auch die Inzidenz in allen Nachbarkreisen höher als in Aichach-Friedberg.

Entwicklung der Inzidenz zuletzt positiv

Einen ähnlich niedrigen Wert gab es zuletzt Mitte September: Am 11. September lag sie für zumindest einen Tag bei 63,0. Zuletzt orientierte sich die Inzidenz noch eher an der 100er-Marke - mit sinkender Tendenz. Am Montag lag sie bei 88,1; am Dienstag bei 80,7.

Für weitere Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus ist inzwischen aber insbesondere die bayernweit geltende Krankenhausampel entscheidend.

