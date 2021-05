Der Abwärtstrend hält an: Jetzt liegt der Corona-Inzidenzwert bei 57,9

Von Freitag bis Samstag sinkt der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Aichach-Friedberg von 66,1 auf 57,9. Ab Sonntag gelten erste Lockerungen.

Die Lockerungen bei den Pandemievorschriften sind im Landkreis Aichach-Friedberg nicht in Gefahr. Denn der Abwärtstrend der vergangenen Woche hält auch am Samstag an.

Ab Sonntag gelten erste Erleichterungen bei den Corona-Vorschriften

Schon am Freitag war klar. Die ersten Lockerungen können am Sonntag in Kraft treten. Mit einem Inzidenzwert von 66,1 lag diese entscheidende Marke zum fünften Mal in Folge unter 100. Das ist die Voraussetzung dafür, dass Vorschriften gelockert werden können. Am Samstag geht es nun weiter bergab: Innerhalb der vergangenen sieben Tage infizierten sich 57,9 Menschen unter 100.000 Landkreisbewohnern.

Die Ausgangssperre entfällt im Wittelsbacher Land ab Sonntag

Zu den Erleichterungen gehört ab Sonntag zum Beispiel, dass die Ausgangssperre entfällt. Außerdem muss im Einzelhandel kein Negativtest mehr vorgelegt werden. Ab Anfang der neuen Woche darf auch die Außengastronomie wieder öffnen. Unklar ist noch, ab welchem Tag das möglich ist.

