Die gute Wirtschaftslage in Aichach-Friedberg ist kein Selbstläufer

Plus Aichach-Friedberg kommt wirtschaftlich robust durch die Corona-Krise. Das ist erfreulich, verleitet aber dazu, die "Verlierer" aus dem Blick zu verlieren.

Durchgehend Vollbeschäftigung, kaum Schließungen und Insolvenzen, ein nachhaltiger Erholungskurs: Die wirtschaftliche Lage im Wittelsbacher Land ist im Großen und Ganzen erfreulich. Dass der Standort seine Stärke Corona zum Trotz weitgehend bewahren konnte, ist keine Selbstverständlichkeit - und verleitet gleichzeitig dazu, die "Verlierer" aus dem Blick zu verlieren.