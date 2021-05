Aichach-Friedberg

17:27 Uhr

Gesundheitsamt: Was die Führungslücke mit der "Causa Pürner" zu tun hat

Plus Das Gesundheitsamt Aichach-Friedberg steht weiter nur mit kommissarischer Leitung da - trotz Corona-Pandemie. Das hängt auch mit der Personalie Pürner zusammen.

Von Max Kramer

Es ist eine Personalie, die unter normalen Umständen nur bedingt brisant scheint: Wer übernimmt die Leitung am Gesundheitsamt Aichach-Friedberg? Doch sind die Umstände derzeit alles andere als normal, der Landkreis befindet sich nach wie vor in einer der gravierendsten Gesundheitskrisen der vergangenen Jahrzehnte. In der Behörde, die zu ihrer Bekämpfung wohl am wichtigsten ist, klafft derzeit dennoch ein Führungs-Vakuum. Das hängt auch - und hier wird es durchaus brisant - maßgeblich mit einem alten Bekannten zusammen: Friedrich Pürner.

