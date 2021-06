Prozess in Aichach: Brutal aus dem Haus geworfen?

Plus Eine 56-Jährige soll die Ex-Freundin ihres Sohnes buchstäblich aus dessen Haus geworfen haben. Bei der Verhandlung bestreitet sie die Tat.

Erst an den Haaren gezogen, dann die Treppe heruntergezerrt und schließlich mit einem Stoß aus dem Haus befördert: Das soll einer 40-jährigen Frau im westlichen Landkreis passiert sein. Die vermeintliche Täterin: die 56-jährige Mutter ihres Ex-Freundes. Deswegen muss sich diese nun wegen Körperverletzung vor dem Amtsgericht in Aichach verantworten. Die 56-Jährige bestreitet allerdings, dass es zu Handgreiflichkeiten kam.