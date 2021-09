TSV Aichach erhöht Beiträge und will ein Beachvolleyballfeld bauen

Plus Der TSV Aichach erhöht die Beiträge. Die Zahl der Mitglieder war zuletzt rückläufig, steigt aber wieder. Im Oktober nimmt eine neue Sportsparte ihren Betrieb auf.

Kaum Sportbetrieb – dafür aber viele kreative Ideen fürs Training. Das war der Tenor der Berichte aus den Abteilungen des TSV Aichach bei seiner Generalversammlung. Finanziell hat der mitgliederstärkste Verein der Paarstadt die Pandemie nach eigener Darstellung bisher gut überstanden. Die Mitgliederzahlen waren leicht rückläufig, steigen aber inzwischen wieder. Bei der Versammlung stimmten die rund 60 Anwesenden einer Anhebung des Mitgliedsbeitrages zu. Der Verein will ein Beachvolleyballfeld anlegen und bietet ab Oktober außerdem eine neue Sparte an.