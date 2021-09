Unfallflucht in Aichach: Geparktes Auto angefahren

Ein geparktes Auto wird von einem Unbekannten oder einer Unbekannten mit einem Fahrzeug beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 2000 Euro.

Eine Unfallflucht hat sich in Aichach ereignet, wie die Polizei am Wochenende berichtet. Demnach ist am Mittwoch ein bislang Unbekannter oder eine Unbekannte mit einem Fahrzeug in der Zeit von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr in der Flurstraße gegen einen dort geparkten Toyota gestoßen.

Polizei bittet um Hinweise

Der Toyota wurde dabei auf der gesamten Fahrerseite nicht unerheblich beschädigt, so die Polizei. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 2000 Euro geschätzt. Die Polizei Aichach bittet um sachdienliche Hinweise. (bac)

