Unfallflucht in Aichach: Geparktes Auto beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter streift mit seinem Wagen ein geparktes Auto in Aichach. Der Schaden liegt im dreistelligen Bereich.

In Aichach hat ein Unbekannter mit seinem Wagen ein geparktes Auto an der hinteren Ecke beschädigt. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat am Mittwoch zwischen 10 und 12.30 Uhr in der Oskar-von-Miller-Straße.

Unfallflucht: Die Aichacher Polizei bittet um Hinweise

Der Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Die Aichacher Polizei bittet um Hinweise unter 08251/8989-0. (kneit)