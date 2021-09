Vier ganz unterschiedliche Künstler stellen gemeinsam in Aichach aus

Plus Eine Augsburger Künstlergruppe, die sich QuARTett nennt, stellt aktuell im Aichacher Rathaus aus. Welche Werke dort wie lange zu sehen sind.

Vier verschiedene Künstler, vier ganz unterschiedliche Techniken und Ansätze - und eine Ausstellung. Unter dem Namen QaARTett stellen Elisabeth Röder, Eugen Keri, Olli Marschall und Horst Gatscher im alten Aichacher Rathaus aus. Die vier hätten sich gesucht und gefunden, sagte Bürgermeister Klaus Habermann bei der Vernissage am Donnerstag. Die Arbeiten der vier Künstler, die aus dem Großraum Augsburg kommen, sind bis 1. Oktober zu sehen.