Volkstheater bringt "Komödie im Dunkeln" ins Rampenlicht

Das Aichacher Volkstheater probt bei Licht und "spielt" doch im Dunkeln. So verlangt es das Stück von Peter Shaffer. Der Vorverkauf startet bald.

Man stelle sich vor: abends gemütlich im Wohnzimmer sitzend und auf einen Schlag ist der Strom weg. Es ist stockfinster, alle elektrischen Geräte sind tot. Was, wenn weder Feuerzeug noch Smartphone vorhanden sind? Dann beginnt das Herumtasten, Chaos bricht aus: Wo ist die Taschenlampe, wo sind Streichhölzer und Kerzen? Auf der Suche danach stolpert man umher, stößt an Möbel, wirft Gegenstände herunter. In genau dieser Situation befinden sich die Protagonisten der "Komödie im Dunkeln", die das Aichacher Volkstheater im November auf die Bühne bringt.

Im Stück des Volkstheaters sind hell und dunkel vertauscht

Das Stück hat ein wesentliches Merkmal: Hell und dunkel sind vertauscht. Es ist also alles nicht so, wie es scheint. Einiges ist im Verborgenen, wird aber später doch ans Licht kommen; manch Sichtbares wird verborgen. Und wie immer, spielt auch die Liebe eine große Rolle, wie es in einer Mitteilung heißt.

Das Werk aus der Feder von Peter Shaffer, das im London der 60er-Jahre angelegt ist und 1965 seine Uraufführung hatte, wurde seither von zahlreichen Bühnen gespielt. Shaffer wurde weltberühmt, als sein Stück "Amadeus" von Milos Forman verfilmt wurde und 1984 mehrere Oscars gewann. Die "Komödie im Dunkeln" stand schon lange auf der Wunschliste des Volkstheaters. Da traf es sich gut, dass auch Regisseurin Dagmar Franz-Abbott sofort begeistert davon war. Sie hatte bereits 2018 mit den Aichachern die "Nibelungen" inszeniert, ist ausgebildete Schauspielerin und Regisseurin und arbeitet überwiegend für das Augsburger "S'Ensemble Theater". Mit Ingrid Predasch als Assistenzspielleiterin begannen die Proben, sobald es die Corona-Situation zuließ.

Es kann chaotisch werden auf der Bühne bei der "Komödie im Dunkeln", die das Aichacher Volkstheater im November gibt. Foto: Conny Metz

Die Mitwirkenden sind bekannte Gesichter mit zum größten Teil langjähriger Bühnenerfahrung: Udo Artmann, Elisabeth Drescher-Ferstl, Marina Hermann, Wolfgang Manhart, Robert Predasch, Jörg Richartz, Sabine und Markus Schneider waren alle schon in verschiedenen Rollen zu sehen. Bei aller Routine stellt diese Inszenierung aber besondere Anforderungen, da viel Körpereinsatz verlangt wird. Die Darsteller müssen gekonnt herumirren, stolpern, fallen, ins Leere sprechen.

Volkstheater Aichach feiert am 13. November Premiere

Mittlerweile rückt der Premierentermin am 13. November in der TSV-Halle immer näher. An der Umsetzung der Corona-Bestimmungen wird intensiv gearbeitet und unterliegt der Aktualität der Ereignisse. Konkrete Maßnahmen will das Volkstheater auf seiner Internetseite veröffentlichen. Wenn alles klappt, findet am Samstag, 30. Oktober, von 10 bis 12 Uhr ein Vorverkauf auf dem Stadtplatz statt. Internet-Reservierungen können ab 31. Oktober vorgenommen werden. Geplant sind weitere acht Vorstellungen an den Wochenenden nach der Premiere, wochentags um 19.30 Uhr, zwei davon auch an Sonntagnachmittagen bereits um 16 Uhr. (AZ)

Termine: Premiere ist am 13. November, weitere Vorstellungen am 19., 20. und 21. November, 26., 27. und 28. November sowie am 3. und 4. Dezember, jeweils in der TSV-Halle an der Donauwörther Straße. Restkarten sind jeweils ab 18 Uhr an der Abendkasse erhältlich.