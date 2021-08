Aichach

"Wechselspiel - Spielwechsel": Neue Ausstellung im Köglturm in Aichach

Plus In Aichach ist eine zweite Ausstellung des Kunstvereins Aichach in diesem Jahr in der Reihe "Wechselspiel - Spielwechsel" zu sehen. Was Besucherinnen und Besucher erwartet.

Von Manfred Zeiselmair

Der Kunstverein Aichach hat eine zweite Ausstellung der Reihe "Wechselspiel-Spielwechsel“ in diesem Jahr im Aichacher Köglturm organisiert. Unter dem Titel „189 Schritte“ gehen die beiden Augsburger Künstlerinnen Turid Schuszter und Gisela Frank in einen Dialog aus installativen Arbeiten, Objekten, Grafiken und Malereien.

